El Congreso de Estados Unidos (EU) aceptó la existencia de Objetos Voladores No Indentificados (OVNIS) “no hechos por el hombre“.

Sin embargo, también admitieron que otros si tendrían origen humano.

Lo anterior, se incluye en una sección del presupuesto para servicios clandestinos de Estados Unidos. Ahí se habla sobre los “fenómenos aeroespaciales-submarinos no identificados“.

En el documento expedido por el parlamento estadounidense no revelan información sobre si los OVNIS “no hechos por el hombre” tienen origen extraterrestre o no.

Incluso el parlamento insta a no considerarlos como indefensos:

“Los objetos […] no atribuidos como hechos por el hombre […] no deberán ser considerados como indefensos”.

También señalan que ahora el departamento para estudiar OVNIS se conocerá como Oficina del Programa Conjunto de Fenómenos Aeroespaciales-Submarinos no identificados.

Este cambio de nombre significa “transmedia de dominio cruzado” que especula el Pentágono.

Una de las teorías propuestas por el subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes es que estos OVNIS son instrumentos de invasión extranjera.

El congreso considera que estos OVNIS serían sistemas aéreos de generación avanzada o armas hipersónicas desarrolladas por Rusia o China.

