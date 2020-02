Alianza abierta del PRI y sin revanchismos: Américo Zúñiga

Por Redacción

No se desechan alianzas con otros partidos sin embargo será el diálogo el que más adelante lo determine, por lo que la alianza más importante al momento es con la sociedad y al interior del PRI, así lo refirió Américo Zúñiga Martínez, Delegado de en funciones de presidente para el Comité directivo Estatal de Puebla.

Durante entrevista exclusiva para Oro Noticias de 6 a 9 con Patricia Estrada, afirmó que se escuchará a todos e incluso buscarán recuperar la confianza de ex militantes del partido, lo cual planean obtener mostrando a los ciudadanos un PRI que le apuesta a la honestidad. En tanto refirió que el partido ya no ve hacia el pasado y no tiene ánimo revanchista, ni de enojo, por ende se trabajará en conjunto dando “vuelta a la página” para concretar una visión de cómo retomar el rumbo y trabajar por los mexicanos.

Referente a la elección de un nuevo dirigente, señaló que habrá reglas claras para todos los aspirantes y se escuchará a todos, apostar a unidad y que todos se sientan respaldados para que la dirigencia sea adecuada y que trabaje en lo que se requiera. En próximos días se dará a conocer el método por el cual elegirán la próxima dirigencia.

Zúñiga Martínez, afirmó que el PRI es un partido vivo y con experiencia pero ya es momento de renovar los órganos de dirección, mientras resaltó que hace dos años el PRI fue el único en ganar 80 municipios de Puebla.

