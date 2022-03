Alianza Morena-PT en 2024 no se afectará por anomalías de Claudia Rivera

El cúmulo de irregularidades financieras que fueron detectadas en la gestión de la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, no afectan la imagen de la alianza Morena-PT rumbo a las elecciones del 2024, aseguraron diputados locales.



Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Nora Merino Escamilla, coordinadores de las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado -respectivamente- deslindaron a sus instituciones políticas del desempeño que tuvo la exalcaldesa.



Esto luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó observaciones pendientes de aclarar por 779.8 millones de pesos en la administración de Rivera Vivanco, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019; así como un posible daño patrimonial por 69.3 millones de pesos.



Tras la publicación del Informe Individual, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Céspedes Peregrina, señaló que la exedil es la única responsable de solventar las anomalías en el uso de recursos públicos; y quien deberá enfrentar las consecuencias en caso de no hacerlo.



Además subrayó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -partido que llevó a Claudia Rivera al Ayuntamiento de Puebla en 2018- no puede responder por las fallas que tuvo durante su mandato, ya que cada actor político toma decisiones de forma individual.



“Los partidos no son culpables de las actuaciones de los ciudadanos. Todo mundo, presidentes y presidentas municipales, son responsables de su actuar y son ejercicios validados por un cuerpo colegiado, como es un Cabildo”, refirió.



En la misma postura coincidió la coordinadora del grupo parlamentario del PT, Nora Merino, quien agregó que la exalcaldesa de la capital no debería ser considerada para futuros procesos electorales, pues -dijo- cometió múltiples errores y dejó mucho que desear en su desempeño.



“Que los perfiles que dañan a Morena, los que restan votos y que la gente no quiere ver, que ya no aparezcan en la boleta. Si quieren y tienen amor por el partido que sigan aportando de sus trincheras”, sentenció la legisladora.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos