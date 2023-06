Alianza Morena-PT-PVE aún no se establece en Puebla: Olga Romero

Todavía no hay certeza de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México para el 2024 en la entidad poblana, indicó la dirigente estatal del partido obradorista, Olga Lucía Romero Garci-crespo.

“Nosotros tenemos la nuestra que es PT, Verde y Morena, y que en realidad no tenemos todavía la certeza siquiera de que vayamos a ir de esa manera, porque a nosotros no nos compete y a nosotros no nos toca tomar esas decisiones, vienen desde lo nacional“, dijo en entrevista.

Lo anterior, al descartar por completo una alianza con el PRI, partido del cual comentó que su alianza es con Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Te puede interesar: PRI Puebla de capa caída, culpa a gobernador de perder en Edomex

La dirigente estatal de Morena también apuntó que han incrementado los perfiles que aspiran a la presidencia municipal de Puebla, ya que superan los 15 nombres, los cuales dijo que todavía no va a revelar hasta que ellos sean los que se pronuncien.

A la par, comentó que también hay morenistas que han levantado la mano para la gubernatura, quienes han preferido hacerlo público hasta que los tiempos electorales se lo permitan.

Próxima semana, definen reglas para presidenciables

El secretario general de Morena, Agustín Guerrero Castillo, explicó que será este fin de semana cuando se reúnan para definir las reglas de elección para el coordinador nacional de organización, el cual se convertirá en candidato a la presidencia de México.

Después de esto y de que se elija al presidenciable, apuntó que entonces ya se pensará en el proceso local para los aspirantes a las nueve gubernaturas en juego en 2024, incluida Puebla.

Por tanto, estimó que será hasta el próximo año cuando se definan las reglas de elección para la candidatura para la gubernatura, proceso que -aseguró- debe ser transparente para que no haya inconformidad con la decisión final.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos