Alianza PAN – PRI – PRD, aún pendiente en Puebla: Chidiac

Aunque las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD firmaron la coalición electoral “Va por México” para contender juntos en el Estado de México y Coahuila, en Puebla todavía no se ha negociado la alianza ni cómo se encabezarán las candidaturas.



Así lo manifestó el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Jorge Estefan Chidiac, quien afirmó que será en próximos meses cuando se defina la forma en que competirán en el proceso electoral del 2024.



En entrevista, el legislador precisó que el acuerdo que firmaron los tres partidos es ir juntos en el Estado de México y Coahuila, donde el tricolor pondrá a los candidatos para competir por las gubernaturas de ambas entidades en junio del 2023.



Como parte del paquete de negociación, dijo que también se acordó que el Partido Acción Nacional (PAN) determine la designación a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a la presidencia del país en las elecciones del próximo año.



Sin embargo, afirmó que entre los acuerdos no se habló de Puebla ni de otros estados, de modo que la alianza PAN-PRI-PRD todavía no está firme en la entidad, aunque el objetivo principal es que sí pueda realizar.



Indicó que entre las negociaciones futuras también se definirá cuál de los tres partidos podría encabezar la candidatura al Gobierno del Estado, decisión que dependerá de los resultados que obtengan en el proceso electoral de este año.



“Sí hay intención de hacer una coalición, pero que quede claro el estado de Puebla no ha sido negociado todavía; y en caso de negociarse, no está garantizado que ninguno de los partidos encabece la gubernatura, para que quede claro” comentó Estefan Chidiac.



Fue el pasado 12 de enero cuando Marko Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva –presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, respectivamente– anunciaron la coalición “Va por México” para el 2023.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal