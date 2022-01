Alianza PRI-PAN superaría reforma eléctrica, prevén legisladores

Los diputados federales por Puebla del PRI y del PAN, Blanca Alcalá Ruiz y Humberto Aguilar Coronado, respectivamente, coincidieron en que la alianza entre sus partidos se mantendrá pese a las diferencias en su voto para la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo señalaron en el espacio de debate de Oro Noticias de la mañana con Patricia Estrada, donde aseguraron que la alianza entre el PRI y PAN no corre riesgo, pues aunque no vayan juntos en todos los temas, hay una relación madura entre los coordinadores e integrantes de la bancada.



Aseguraron que -si bien hay diferencias en los matices- ambas bancadas buscan beneficiar el desarrollo del país en materia energética y no afectar el bolsillo de los mexicanos.

Esto contradice lo dicho recientemente por la exdirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, quien aseguró que la alianza correría peligro si el PRI le “hace el caldo gordo” a Morena con la aprobación de la Reforma Eléctrica.

Reforma Eléctrica, inviable

También coincidieron en que la propuesta de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, es inviable y presiona las finanzas públicas del país.



Sin embargo, Blanca Alcalá afirmó que aún no define su voto pues es un tema al que le hace falta discusión desde el Cámara de Diputados, pero también desde la ciudadanía y los medios de comunicación; debate que iniciará en una semana más.



En tanto, Aguilar Coronado, dijo que el voto del PRI será en contra, esto debido a que atenta contra el estado de derecho, reduce la competitividad y “busca generar monopolio de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) en esta materia.



En su opinión, sería mejor revisar la Reforma Energética de 2013, y si tiene fallas, corregirlas y buscar tener tarifas mas bajas.

