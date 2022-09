Alianza Va por Puebla sufre su primer “roce” en el Congreso

La alianza Va por Puebla registró su primer “roce” en el Congreso del Estado, tras el conflicto que se desató por la conformación de la Mesa Directiva.



Al inicio del segundo año legislativo, las bancadas del PAN y PRI tuvieron un distanciamiento después de que el partido blanquiazul renunció a su representación en la Mesa Directiva; mientras que el tricolor obtuvo más espacios.



El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, evidenció el desacuerdo que hubo entre ambas partes, pues señaló que no contaron con el respaldo de los priistas para defender su lugar en la mesa.



Esto luego de que la panista Guadalupe Leal Rodríguez fue vetada de la vicepresidencia por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), lo cual provocó que toda la bancada renunciara a su representación.



En ese sentido, previo que el distanciamiento legislativo podría dañar la alianza electoral que tienen PAN y PRI con miras al 2024; sin embargo, indicó que la decisión recaerá en las dirigencias estatales de cada partido.



“Espero que esto no complique un acuerdo de alianza para el 2024, que se recapacite porque puede haber la posibilidad de que no haya alianza nacional pero si local”, expresó Alcántara Montiel.





Por su parte el diputado y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, reprobó que los panistas se ofendan por lo sucedido con la Mesa Directiva a pesar de que han ido juntos en otros temas.



Refirió que este tipo de comentarios no reflejan el interés que tienen todos los militantes de Acción Nacional, ya que hasta el momento mantienen una buena relación con la presidencia del PAN y la alianza sigue firme.



“He escuchado algunos comentarios no prudentes hacia la alianza; seguiré siendo muy respetuoso de las opiniones que dan a título personal, no a título de los panistas que quieren un mejor estado, de la dirigencia”, comentó.



Cabe recordar que Camarillo Medina fue designado como presidente de la Mesa Directiva para el periodo septiembre-marzo. Mientras que la priista Norma Sirley Reyes Cabrera se quedó con la vicepresidencia que le correspondía al PAN.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

