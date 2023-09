Alistan mesa de seguridad tras asesinato de funcionario en Ajalpan

Este lunes, autoridades estatales realizarán una mesa de seguridad con presidentes municipales de la región de Ajalpan, donde la semana pasada fue asesinado el director de Obras Públicas, Adrián Cuevas Villagómez, frente a la presidencia municipal.

Así lo manifestó el secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, quien aseguró que el Gobierno de Puebla no dejará solo al edil de Ajalpan, Sergio Sandoval Paniagua, ni a la región.

Por ello, refirió que sostendrán una reunión para atender el tema de seguridad pública en Ajalpan, así como en municipios aledaños como Tehuacán.

Sobre el homicidio del funcionario municipal, Aquino Limón señaló que se trata de una investigación muy especial, pero prefirió no dar detalles.

“Por la secrecía del asunto tenemos que tener mucho cuidado, sin embargo he platicado con el presidente municipal y le hemos brindado todo el respaldo. Vamos a hacer mañana una mesa de seguridad para atender el asunto, es un tema que al parecer (…) hay indicios importantes que no quisiera mencionar por el asunto, pero no vamos a dejar solo al presidente ni a la región”, declaró.

Respecto al huachitunel y toma clandestina localizados en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, el encargado de la gobernabilidad del Estado rechazó que tenga que ver con la presencia de un grupo criminal en la zona; y consideró que más bien éstos hallazgos reflejan la labor de supervisión de Pemex y la Guardia Nacional para evitar el robo de combustible.

En otro orden de ideas, Javier Aquino no descartó buscar un cargo de elección popular en la contienda de 2024, sin embargo, dijo que en este momento está enfocado en su labor como titular de la SEGOB.

Renuncia a militancia en el PRI

Lo que sí afirmó es que desde hace varios días dejó de militar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), e incluso manifestó estar dispuesto a afiliarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“El secretario está enfocado en la Secretaría y los temas políticos vendrán más adelante (…) Hace días que no estoy en el PRI, si es necesario me afiliaré (a Morena), si no tampoco”, expresó.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

