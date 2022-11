Alumno armado causa movilización en escuela de Romero Vargas

Una pistola ingresó un estudiante a la Secundaria Técnica Número 52, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla.



Tras recibir el reporte por parte de los docentes, un gran número de elementos de la Policía Municipal se movilizó este jueves a la calle Citlaltépetl.



A su llegada, ingresaron al plantel educativo, donde hasta el momento no han detallado si el arma es de fuego o de postas, como ha trascendido.



En cualquiera de los dos casos, los agentes tendrían que trasladar ante las autoridades competentes al alumno, de quien no se ha pronunciado su identidad.



Por su parte, la SSC de Puebla no se ha pronunciado sobre este tema que alertó a la comunidad estudiantil.



Cabe destacar que este hecho no interrumpió las actividades de la secundaria, donde continúan las clases de manera normal.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos