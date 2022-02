Alumnos arman cadena humana a las puertas de la UDLAP

La tarde de este viernes, alumnos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) hicieron una cadena humana a fuera de la entrada principal para evitar la entrega de manera irregular del campus universitario a la rectoría de Cecilia Berrios.

Al menos 30 alumnos formaron una cadena humana buscando evitar que Horacio Magaña y su patronato entreguen el campus.

No obstante, la UDLAP dio a conocer que la entrega del campus no puede surtir efecto jurídico al no tener legitimación ni personalidad alguna para actuar ante el Poder Judicial del Estado de Puebla.

“Dicha citación carece de sustento jurídico por estar fundada en la solicitud hecha por un patronato que ha sido declarado por Tribunales Federales como ilegal“, se lee en el comunicado emitido.

Explicaron que en virtud de lo anterior, y en estricto apego a la ley, se ha presentado ante el juzgado referido la oposición legal a dicho procedimiento de jurisdicción voluntaria, por las innumerables violaciones jurídicas que el mismo procedimiento conlleva.

“Exhortamos de nueva cuenta a toda la comunidad UDLAP y a la sociedad en general,

a no dejarse engañar por los patronatos espurios y sus representantes, como reiteradamente han intentado hacer, desviando la atención y mintiendo

abiertamente”.

A la comunidad universitaria y la opinión pública: pic.twitter.com/jFhd5g9iHC — UDLAP (@udlap) February 11, 2022

