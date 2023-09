Alumnos se unen a temporada cultural Otoño 2023 en Capilla del Arte UDLAP

La Capilla del Arte, espacio cultural de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), suma a su cartelera cultural la nueva exposición: Diáspora, la cual reúne el talento universitario de 45 estudiantes y 5 profesores de las Licenciaturas en Arquitectura de Interiores, Artes Plásticas, Diseño y Arquitectura, quienes muestran el trabajo que realizan día a día en pintura, escultura, instalación, carteles y diseño de mobiliario.

Esta nueva exposición se integra a la cartelera cultural de Otoño 2023, de la mano de Hello again y una programación extensa. Durante la inauguración de Diáspora, y ante la presencia de los artistas y autoridades académicas, la Mtra. Marie France Desdier Fuentes, directora de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico de la UDLAP, celebró la reapertura de este espacio y dio la bienvenida a todos los asistentes: “queremos compartir con la sociedad poblana que en esta temporada cultural, además de las exposiciones, habrá conciertos en los Miércoles Musicales, Domingos Creativos inspirados en nuestras dos exposiciones con talleres, así como varias actividades que invitan a diferentes tipos de públicos a vivir el arte y la cultura UDLAP”, expresó.

Por su parte, la Dra. Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla, resaltó que para la UDLAP, el arte y la cultura siempre han sido de suma importancia, motivo por el cual forma parte del desarrollo y la formación integral de su comunidad: “estamos muy felices de poder reabrir puertas y continuar llevando la producción artística de la Escuela de Artes y Humanidades más allá de nuestro campus, específicamente al público de la ciudad de Puebla en este edificio emblemático que representa el patrimonio edificado de la ciudad. El exponer obras y compartirlas con la sociedad es una parte trascendental de la formación y desarrollo de nuestros estudiantes, por ello tenemos planeado contar con más exposiciones y realizar colaboraciones artísticas de las diversas disciplinas con Capilla del Arte UDLAP”.

Hay que recordar que la semana pasada se realizó la reapertura de Capilla del Arte UDLAP con la inauguración de la exposición Hello again, la cual muestra 80 obras de arte producidas entre 1977 y 2023, de 55 artistas de diferentes décadas en la que sus obras de arte encuentran un diálogo con el espectador desde la pintura, la gráfica, el textil, la fotografía, el dibujo, el video o la escultura. La museografía de la exhibición no es cronológica y está organizada en función de los tres grandes temas recurrentes en la historia del arte mundial: retrato, paisaje y naturaleza muerta.

Finalmente se puede mencionar que Hello again y Diáspora formarán parte de las “Noches de Museos” y estarán abiertas al público en un horario de martes a domingo de las 11:00 a las 19:00 horas, con entrada libre y visitas guiadas todos los jueves y sábados a las 17:00 horas. Para mayores detalles visita nuestras redes sociales y la página web: www.udlap.mx/capilladelarte.

