Aluvión de lodo deja 18 muertos en Ecuador

Un aluvión de lodo provocó la muerte de al menos 18 personas, algunos de ellos arrastrados por la corriente en Quito, Ecuador.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que un grupo de personas se encontraba en una cancha deportiva cuando fueron sorprendidos por la tierra.

El organismo dijo que había 3 viviendas destruidas y 3 familias damnificadas a causa del desastre natural.

Asimismo, vecinos de la zona en conjunto con los cuerpos de emergencia, removieron los escombros para encontrar más personas.

Lamentablemente, 18 personas fueron localizadas sin signos vitales bajo las ruinas.

De acuerdo con medios locales, se enviaron 180 efectivos policiales para verificar la seguridad de vehículos y domicilios afectados.

Los uniformados pidieron silencio a las personas que ayudaron en la búsqueda, para escuchar los gritos de los atrapados en las viviendas colapsadas.

En algunas casas, las marcas de lodo superaron los 3 metros de altura, donde hace 50 años se produjo un hecho similar.

