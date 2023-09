Amanda Gómez huye de cuestionamientos sobre hoyos financieros

Personal del Congreso de Puebla blindó a la auditora superior, Amanda Gómez Nava, para evitar que respondiera cuestionamientos sobre los hoyos financieros por mil 322 millones de pesos detectados en el Gobierno del Estado.

La tarde de este lunes, la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) acudió a la sede del Poder Legislativo para sostener una mesa de trabajo con los diputados de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación.

La funcionaria arribó en una camioneta Suburban Tahoe con valor superior a un millón de pesos, vehículo que ingresó al estacionamiento trasero del recinto parlamentario.

Posteriormente, personal de seguridad del Congreso blindó la sala de juntas donde se encontraba; además custodiaron el Salón de Plenos y la oficina de presidencia ante la presencia de reporteros.

Lo mismo hicieron escoltas personales de la auditora en un intento por bloquear las preguntas de la prensa.

#Puebla 🗣️ La titular de la ASE, Amanda Gómez Nava, evitó responder cuestionamientos nuevamente por los hoyos financieros del Gobierno de Puebla; salió blindada por personal del Congreso y escoltas particulares.



Vía: @_VeraFernandez pic.twitter.com/Rn0FMl1eM9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 4, 2023

Después de una hora, Amanda Gómez salió por la puerta principal de la sede legislativa, escoltada por al menos cinco guaruras que agilizaron su huida en una camioneta Tucson de la marca Hyundai.

Gómez Nava evitó responder si emitirá alguna postura por los boquetes financieros originados en la administración del fallecido exgobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Esto luego de que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló esta mañana que la ASE es una institución y no una sola persona, por lo que la auditora debería dar alguna explicación.

Amanda Gómez, renuente a fiscalizar los hoyos financieros

La titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, continúa en el ojo del huracán por su renuencia para fiscalizar los hoyos financieros por mil 322 millones de pesos originados en el Gobierno de Puebla, durante la administración de Miguel Barbosa Huerta.

Después de la petición realizada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para que emita algún pronunciamiento en torno al tema, personajes políticos del PAN, PT y Morena se sumaron a la exigencia de rendición de cuentas.

Esto luego de que Gómez Nava se excusó de hablar, opinar e intervenir de cualquier forma en los asuntos del gobierno estatal durante el periodo que fungió como secretaria de la Función Pública, es decir, de octubre de 2020 a mayo de 2022.

Que comparezca o renuncie, pide PAN

Aunque la auditora superior justificó que se encuentra impedida legalmente para comparecer ante el Congreso local, panistas consideraron que por “ética” debe hacer un pronunciamiento público.

La dirigente estatal del partido, Augusta Díaz de Rivera Hernández, refirió que tendría que explicar los quebrantos financieros del barbosismo o de lo contrario, presentar su renuncia por no estar a la altura de las expectativas ciudadanas.

“Creo que debería tomar una decisión política, que es presentarse de todos modos y responder de buena fe a las preguntas de las diputadas y los diputados, políticamente sería lo que yo haría. Si no hay nada que esconder, pues que no se esconden la ley”, comentó.

Más noticias: Naranjitas protestan contra líder sindical en Puebla capital

Por su parte la legisladora panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia, subrayó que desde que rindió protesta del cargo en mayo del 2022, Amanda Gómez se encontraba en conflicto de interses para auditar las Cuentas Públicas del gobierno estatal.

Ante el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) que la excusa de comparecer, refirió que está obligada a buscar la manera de transparentar las irregularidades financieras que se originaron cuando fue titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Me parece vergonzoso y me parece poco falto de valor que se escude en ese acuerdo para ser opaca, no ser transparente y no contestar los hechos que le corresponden como auditora”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció el dirigente del PAN en el municipio de Puebla Jesús Zaldívar Benavides, quien señaló que al no cumplir con las funciones para las que fue designada, Amanda Gómez debería dejar su cargo como titular de la ASE.

“La contrataron específicamente para revisar que no se cometieron esos errores, lo cual no hizo. ¿Cuando alguien no hace bien su trabajo qué sucede? Se le tiene que despedir, se tiene que ir, la tienen que destituir”, sentenció.

Morena y PT, a favor de que rinda cuentas

Por su parte Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, respaldó la postura del gobernador Sergio Salomón Céspedes sobre exigir una explicación por parte de Gómez Nava.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena refirió que la funcionaria tiene que cumplir con su deber en cuanto a los temas de fiscalización, pero será el Poder Legislativo quien decide si promueven alguna acción en su contra.

“Nosotros en el Congreso fuimos quien la elegimos, nosotros vemos esos temas, debe existir un pronunciamiento por parte de ella. La parte legislativa será de nosotros”, expresó.

En tanto la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, apuntó que Amanda Gómez está obligada a rendir cuentas a la ciudadanía para hacer de conocimiento público el destino de sus recursos.

Además, recordó que la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación cuenta con una Unidad Técnica que está encargada de supervisar el desempeño de la ASE, por lo que hizo un llamado para que la presidenta, Jocelyn Olivares López, informe sobre sus avances.

“La titular tendrá que rendir las cuentas así como lo hacemos todos, porque para eso se hizo una reforma constitucional, para tener esta Unidad Técnica que controle a la Auditoría”, indicó.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos