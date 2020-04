Ambulantes de Tehuacán condicionan su retiro a cambio de apoyo económico

Por Patricia Flores

Más de cien ambulantes estarían perdiendo su forma de ingresos económicos si se les retira de las calles del centro de Tehuacán, informó, Guadalupe Tecua Temaxtle, lideresa de ese gremio, indicó que no sólo necesitarían la despensa que el Gobierno Estatal está otorgando, también un apoyo económico.

Lo anterior tras el anuncio del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, en torno a que se tienen setenta y dos horas para retirar el ambulantaje en los municipios, Tecua Temaxtle, afirmó que tan sólo de su agrupación hay sesenta ambulantes, la mayoría mujeres, algunas madres solteras, ancianas, jefas de familia, “Y vamos al día”.

Ambulantes de Tehuacán aceptarán retirarse de las calles solo si les aseguran apoyo económico y despensas



Indicó que hasta ahora el Ayuntamiento de Tehuacán no les ha emitido información alguna en torno a que se tengan que retirar, pues por la contingencia no hay con quién se puedan entender, afirmó que las ventas disminuyeron hasta en un 50 por ciento debido al Covid-19, pues la gente no sale como habitualmente.

Comentó que tan solo en la zona del centro son más de cien comerciantes, pero en las calles aledañas y en la periferia se cuentan muchos más, señaló que el retirarlos sería devastador para el gremio, pues muchos no tienen otro ingreso del que echar mano.

