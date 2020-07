AMLO afirma que “no está comprobado científicamente que cubrebocas ayude”

Por Redacción

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se ha demostrado científicamente que el uso del cubrebocas ayude a evitar las infecciones por coronavirus.

“No quiero yo entrar en polémica en este tema, si se considera que con esto se ayuda entonces lo haría, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado”, expresó el presidente.

En conferencia matutina, el mandatario federal dijo que sigue las recomendaciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Yo tengo como guía la recomendación de los médicos. Desde que tuvimos la teleconferencia con el G20 yo planteé que los políticos no éramos todólogos o sabelotodo y lo mejor era dar conducción a especialistas”, explicó el jefe del Ejecutivo.

“En lugares donde sí es necesario pues la norma, por no decir obligatoria, ahí me lo pongo, en el avión lo piden me lo pongo en el avión, en la oficina digo constantemente a ciudadanos gentes de organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas lo que hacemos es mantener una sana distancia”, mencionó.

Uso de cubrebocas

En los lineamientos de seguridad sanitaria para entrar a la etapa de “nueva normalidad” por la pandemia del coronavirus se incluirá el uso del cubrebocas, según informó el subsecretario Hugo López Gatell el pasado 25 de mayo.

En aquella fecha, el funcionario había dicho que el cubrebocas se puede usar como medida preventiva, sin embargo, la disposición no entraba en vigor como una disposición oficial.

“En el tránsito a la nueva normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación del Covid-19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras enfermedades de transmisión”, expresó en su cuenta de Twitter.

Con información de El Universal