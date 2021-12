AMLO anuncia “Plan México” para enfrentar a China

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el Plan México para enfrentar el avance comercial de China y para integrar las economías de América del Norte.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo informó que este plan ya se presentó ante funcionarios de Estados Unidos y que el encargado de esta estrategia es Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Se le conoce como el Plan México, es integrar más la economía, impulsar el desarrollo industrial en América del Norte en una primera etapa y en toda la América, todo el continente”, dijo.

Y continuó: “Posteriormente considerar que se tiene un mercado interno muy fuerte, una capacidad de consumo mucho mayor que la que se tiene en Asia; por ejemplo, en Asia el ingreso per cápita es de 4 mil dólares, y en América de 18 mil dólares”.

“Hay mucha capacidad de consumo, tenemos la ventaja de la cercanía del ahorro en flete, desarrollo tecnológico, muchos recursos naturales y algo que es esencial tenemos fuerza de trabajo, mano de obra joven”, agregó.

En conferencia de prensa matutina, AMLO advirtió que si no se fortalece la economía en América del Norte, China tendrá en 30 años un total dominio de la economía y del mercado mundial.

En el salón Tesorería señaló que dentro de esta estrategia se debe considerar ordenar el flujo migratorio, pues reconoció que no se puede tener este plan sin la fuerza de trabajo.

“Hay que hacer el plan y desde luego incluir lo migratorio, ordenar el flujo migratorio. No se puede crecer en un plan de esta naturaleza si no se tiene fuerza de trabajo.

