AMLO confirma que Encinas fue víctima de espionaje, pero no por la Sedena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este martes que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue víctimas de espionaje, pero no por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

López Obrador señaló que no sabe hasta el momento quien estuvo detrás del espionaje, por lo que pidió a Encinas no darle importancia la asunto.

“Sí me lo comentó (Encinas) y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, comentó.

“No sé sabe quién, porque a ver las Guacamayas: ¿Quién está financiando eso? ¿Son mexicanos? ¿Son extranjeros? ¿Por qué no se da a conocer la fuente? Hackearon también en otros países de América Latina las Guacamayas y a Ejércitos de otros países.”, dijo el presidente.

“Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes en la época de García Luna, cuando ni el New York Times o el Washington post o el Wall Street Journal, ninguno de esos decía nada y los medios en México menos”, agregó.

Finalmente, López Obrador desmintió que Encinas fuera espiado por la Sedena justo como se dio a conocer una investigación del diario The New York Times.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal