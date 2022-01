AMLO critica a Lorenzo Córdova por ir a plenaria del PAN

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova por asistir a la convención plenaria de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, el presidente de México dijo que Córdova debe ser una autoridad imparcial y que debe cuidar las formas:

“Porque la forma es fondo”, dijo AMLO.

Obrador aseguró que su asistencia a la plenaria del PAN supone que no se dan cuenta o que no les importa ser una autoridad imparcial.

“Estaba viendo como el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN, imagínense, el director, coordinador, presidente del INE encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta o no les importa”, señaló.

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que este acto ayuda a terminar con la simulación del consejero electoral.

“Es el presidente del INE en un congreso del PAN, y dice Pedro Miguel (en Twitter): ‘me encanta esa foto’, yo también lo comparto, estoy de acuerdo, será porque no me gustan las simulaciones (…) hay dirigentes de otros partidos que, como decíamos, su verdadera doctrina es la hipocresía, o sea, unos corruptos cínicos, y otros corruptos hipócritas”.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

#EncuestaDeOro #DiegoVerdaguer falleció y lo extrañaremos, pero nos deja el legado de su música ¿Con qué canción lo recordarás? Cuéntale a @estradapaty, @KarFerSanchez y @EHuertaCuevas. Si tienes alguna más, déjala en los comentarios. — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) January 28, 2022

TE RECOMENDAMOS: