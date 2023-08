AMLO cuestiona vínculo del Cártel de Sinaloa tras asesinato de Fernando Villavicencio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “no hay elementos” que prueben que el Cártel de Sinaloa halla asesinado al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio.

Desde Palacio Nacional, López Obrador lamentó el hecho y puntualizó que no se tiene información real de que el cártel sea el culpable del asesinato de Villavicencio.

“No, no, no tenemos esa información (sobre el Cártel de Sinaloa) y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsables, de autoridades y medios de información que en la mayoría de los caos son de manipulación, no medios de información. Hay que esperar y actuar con prudencia y responsabilidad”, señaló.

De igual manera el mandatario federal detalló que antes de levantar hipótesis y conjeturas se tiene que esperar a la investigación final.

“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas”, dijo Obrador.

“Lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato Villavicencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador, son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos”, subrayó.

Cabe recalcar que, el 9 de agosto el periodista y político aspirante a la presidencia de Ecuador, Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia fue asesinado a balazos al salir de un acto proselitista en un colegio.

Además, el 31 de julio, Villavicencio habría reportado amenazas de José Adolfo Macías Villamar, líder de Los Choneros, grupo vinculado con el Cártel de Sinaloa, detalló el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

