AMLO enviará carta a Israel para extradición de Omar Zerón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que insistirá a Israel la extradición de Tomás Zerón, al detallar que enviará una carta al primer ministro del país.



“Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema, no es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura”, dijo López Obrador durante la mañanera de este martes.



El mandatario comentó que va a insistir en la deportación del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal Mexicana, Tomás Zerón De Lucio, quien es buscado por la justicia; debido a las acusaciones sobre desvíos de recursos, tortura, ocultar pruebas y delitos contra la administración pública.



López Obrador hizo hincapié sobre la incoherencia de la protección de prófugos de la ley que se ejerce en Israel.



“Un país que padeció, que sufrió su pueblo de torturas. Eso es una incongruencia y estoy seguro que va a haber respuesta porque ya hasta el New York Times protege a Zerón, que es lo que siempre hemos dicho no porque son periódicos famosos del mundo se constituyen en la biblia o el libro de la verdad”, señalo el presidente.



También indicó que ya tiene el primer borrador de la carta que se le enviará al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para insistir en la extradición de Zerón.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal