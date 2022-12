AMLO muestra hundimiento en zona donde estaría aeropuerto de Texcoco

Al señalar que cancelar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco fue un beneficio que no afectó a nadie, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostró unas fotografías del hundimiento de la carretera.

En conferencia de prensa, AMLO indicó que el aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco utilizaban combustible producto del huachicol.

“Es una cuestión de no dar el brazo a torcer, de sostener algo hasta en lo irracional porque no les afectó en nada, al contrario es un beneficio el que no se haya hecho el aeropuerto en Texcoco, la gran decisión histórica”, consideró.

Indicaron que la autopista Peñón-Texcoco fueconstruida entre 1993 en 1994, entró en operación comercial en octubre de 1994.

“Esta foto se tomó el 17 de octubre de 22 marca el nivel que se ha hundido la autopista que es de 2.8 metros”, dijo Obrador.

“Les voy a mostrar unas fotos que me dieron ayer, (…) son como testigos de cómo se ha hundido la carretera del aeropuerto a Texcoco donde se iba a construir parte de los columpios, imagínese cuánto dinero para el mantenimiento”, detalló.

El mandatario aseguró que es la zona con más hundimiento en todo el Valle de México.

Por: Redacción

Editor: Iván Betancourt

