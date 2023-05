AMLO pide a Armenta no denunciar a la ministra Norma Piña

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le recomendó al senador Alejandro Armenta no denunciar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a quien acusó de intentar amenazarlo por mensajes de WhatsApp.

López Obrador explicó que, en caso de denunciar a la ministra, ya que aseguró que eso la “convertirá en mártir”.

“Yo le aconsejaría con todo respeto al senador Armenta que no presentara ninguna denuncia. ¿Por qué? Va a convertir en mártir“, dijo el presidente.

Además, comento que denunciarla no ayudaría, ya que la ministra es una “heroína” para un sector “desinformado” y “manipulado”.

“Si ya para todo el bloque conservador, y sectores muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los que cometen ilícitos y están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos”, agregó.

“Mi opinión es que no proceda, claro, él tiene otro criterio, yo lo respeto, pero en mi caso, imagínense que presentando denuncias, no terminaría, no trabajaría“, sentenció.

Armenta meditará proceder contra la ministra

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, le dio la razón al presidente y dijo que meditará proceder legalmente contra la ministra.

“Tiene razón el presidente López Obrador, actuaré con estricto apego a la ley a partir de la respuesta formal por parte de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, escribió en sus redes sociales.

“Espero la respuesta formal al escrito que presenté el pasado 17 de mayo, para tomar una decisión siempre con apego a derecho. ¡Ante el linchamiento público del que fui objeto, la verdad nos hará libres!”, indicó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal