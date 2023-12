AMLO pide debate sobre jornada laboral: “que se escuche a todos”

Ante la iniciativa de reducir la jornada laboral, el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, pidió que se extienda el debate para que se escuche a todos los involucrados, desde empresarios, sindicatos, trabajadores y expertos, para que den a conocer sus puntos de vista y que el Congreso resuelva sobre este tema, aunque no suceda en este periodo legislativo.

“Todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12 (de diciembre), hasta propondría, con todo respeto, que no se convierta el 12 en una fecha fatal, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y que se revise qué pasa en otros países”, dijo el mandatario en su mañanera de este 5 de diciembre.

El mandatario describió como “bueno” que haya este debate sobre la iniciativa para que la jornada laboral pase de 48 a 40 horas a la semana y adelantó que su gobierno fijará una postura una vez esto se resuelva.

“Es bueno el debate, yo voy a esperar a ver qué de se resuelve, qué opiniones hay, qué bueno que se abra el debate para esto y posteriormente fijar una postura”, comentó.

También comentó que es bueno escuchar a todas las voces para que el Congreso defina si reduce o no la jornada laboral ya que la resolución podría no ocurrir en este periodo legislativo.

“Que se escuche más, que se den razones, no le hace que no se resuelva el 12 (de diciembre), que todo mundo dé a conocer su punto de vista”, dijo y sostuvo que hay opciones sobre este tema, aunque sostuvo que no las podía adelantar.

Empresarios a favor y en contra de reducir la jornada laboral

La opinión en contra viene del empresario Carlos Slim, ya que sostiene que “lo que hace falta es más trabajo”.

El presidente, Andrés Manuel constató que Slim se opone, pero no porque esté a favor de los trabajadores, sino que propone que si el empleado dedica más tiempo al trabajo se le pague más por que sería algo extra.

“Eso se debe de considerar, se debe de permitir, que el país requiere más trabajo”, dijo

Por su parte, Carlos Bremer se pronunció a favor de la iniciativa de reforma, pues consideró que el trabajador debe de tener más tiempo para estar con su familia, lo que el presidente López Obrador consideró como “válido”.

Por redacción

Editor: Josue Figueroa

Te recomendamos