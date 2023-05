AMLO pide revisar Ley Protectora de Animales por perrito arrojado a un cazo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se revisará las penas para quienes realicen castigo animal, luego del asesinato de un perrito que fue lanzado a un cazo de aceite hirviendo en Estado de México.

López Obrador señaló que, en caso de que el castigo no sea lo suficientemente eficaz para estos actos, habría que reformar la Ley Protectora de Animales del Estado de México, y que se convierta en ley federal.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que todo aquel que cause la muerte no inmediata utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituye plaga, se le impondrá de tres a seis años de prisión, y de 200 a 400 días de multa.

#Nacional El caso de "Benito", el perrito que murió tras ser arrojado a un cazo con aceite hirviendo en #Tecámac, llega a Palacio Nacional. 🐶



Se abrió una carpeta de investigación para detener al responsable, que podría alcanzar una pena de 3 a 6 años en prisión. pic.twitter.com/ItfRSzZYBO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 30, 2023

Las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan como encargo el manejo de animales.

Asimismo, la titular de Seguridad compartió que ya ofrecieron apoyo a la Fiscalía del Estado de México para la captura del agresor.

Esto luego de que el pasado domingo 28 de mayo, un hombre fuera captado por una cámara de seguridad, lanzando un perrito a una cazo de aceite hirviendo en el municipio de Tecamac, Estado de México.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal