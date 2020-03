AMLO posterga venta de cachitos por coincidir con #UnDíaSinNosotras

Por Redacción

El presidente López Obrador confirmó este martes el cambio de la fecha para el inicio de la venta de “cachitos” de la rifa del avión presidencial.

“Los boletos se van a empezar a distribuir el martes”, dijo en su conferencia mañanera luego de ser cuestionado por coincidir con el paro #UnDíaSinNosotras el próximo lunes.

“Fíjense, como nos confunden, además yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del Día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos”, dijo.

Cabe destacar que la fecha original para el arranque de la venta de cachitos sería el próximo lunes 9 de marzo, día en que muchas mujeres del país se manifestarán en protesta por los feminicidios y violencia contra la mujer en México.

“Se ofenden, de por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras. Entonces no, no, no, no, no va a ser el lunes, el martes, no se puede caer en ninguna provocación”, finalizó.

