AMLO recomenda escuchar una electrocumbias de Raymix

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, finalizó su conferencia matutina de este miércoles con una electrocumbia como parte de sus recomendaciones para los jóvenes.

Fue con “Oye mujer” de Raymix, la canción que el mandatario sumó a su repertorio de recomendaciones para que los jóvenes dejen de escuchar temas relacionados con las tachas o corridos tumbados.

“Vámonos con la cumbia para los jóvenes, no tienen que estar escuchando la Mercedes Benz, que me la paso muy bien con mis tachas y el calibre 50 y todas esas cosas. No, música buena, es el repertorio nuestro”, dijo López Obrador.

#Nacional 🎶 ¡Qué mejor manera de empezar el día con unas #cumbias!



Este miércoles el presidente @lopezobrador_ compartió la canción "Oye Mujer" de #Raymix, como parte de su repertorio alternativo Para Los Jóvenes. pic.twitter.com/Edg9Z0XnA1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 5, 2023

No es la primera vez que Obrador hace este tipo de acciones, ya que en conferencias pasadas puso temas de Grupo Frontera o Vivir Quintana.

Durante las últimas dos semanas el presidente recomendó las siguientes canciones:

‘América’ de los Tigres del Norte con Residente y Calle 13

‘Ya Supérame’ de Grupo Firme

‘No se va’ de Grupo Frontera

‘Te mereces un amor’ de Vivir Quintana

‘Frágil’, de Yahritza y Su Esencia con Grupo Frontera

‘Latinoamérica’, de Lila Downs con Residente y Calle 13

Por Redacción

Editora: Dulce López

Te recomendamos