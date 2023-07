AMLO recomienda “Oye Mujer” en su mañanera; Raymix responde

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador incluyó a Raymix en las recomendaciones musicales como parte de sus esfuerzos por incitar a los jóvenes a evitar los “corridos tumbados“.

Luego de pasar por canciones de Los Tigres del Norte, Grupo Firme y hasta Residente de Calle 13, AMLO presentó con la frase “Vámonos con la cumbia para los jóvenes” el vídeo musical de “Oye Mujer” en Palacio Nacional.

Aunque no es la primera vez que el presidente de la República hace este tipo de recomendaciones, las reacciones en redes sociales fueron positivas por la manera en la que se presentó el tema de cumbia, pero sobre todo por la reacción publicada por Raymix.

“Gracias presidente”: Raymix responde emocionado a AMLO

Edmundo Gómez Moreno –mejor conocido como Raymix-, agradeció vía Twitter que “Oye Mujer” se escuchó a nivel nacional como recomendación del mismo presidente y se mostró sorprendido por lo sucedido.

“Amigos, el día de hoy me pasó algo grandísimo, el presidente de la República ¡recomendó mi música!”, dijo el cantautor mexicano mientras mostraba un fragmento de la conferencia y señaló como López Obrador se mostró contento al son de la cumbia.

Aún cuando se expresó con mucha emoción, aprovechó para mencionar que algunos de sus colegas compositores no están del todo contentos con el tipo de música que se consume hoy en día, ya que, saben que si no siguen la misma tendencia sus producciones no serán escuchadas.

Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!! 😭😭😭🥹 pic.twitter.com/4fddl0U5M1 — Raymix (@raymixmusic) July 5, 2023

“Aún se puede hacer buena música, bonitas melodías, bonitas letras, cosas de la vida y siempre cantar de una manera artística las cosas, así que gracias presidente y ¡estoy muy feliz, gracias, gracias, de verdad, gracias!”, dijo entusiasmado Raymix.

