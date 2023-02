AMLO vetará ley que propone elevar multas por insultar al presidente

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que vetará una ley que propone elevar las multas por lanzar insultos contra el presidente.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que dicha reforma lo tomó por sorpresa, y dejó en claro que debe existir libertad de expresión en el país.

“Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara, que el que insulte al Presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos o tres veces más, yo no sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a vetar. No, libertad de expresión”, dijo en su conferencia matutina.

La iniciativa promovida por diputados de Morena argumenta que debido a que las sanciones plasmadas en la Ley sobre Delitos de Imprenta son demasiado “flojas“, es necesario actualizar las multas.

Y el día de ayer, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara baja, encabezada por el priista Alejandro Moreno, aprobó cuadruplicar las multas cuando se lancen “injurias” al presidente de la República.

La modificación aprobada es al artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta, en la que se establece que los ataques al orden o a la paz pública se castigarán con la pena de seis meses a un año y medio de prisión, así como una multa que aumentaría de 5 a 40 de Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Es decir, de los 103.74 pesos que equivale actualmente, aumentaría hasta los 4 mil 149 pesos.

Las sanciones también se extienden a las injurias contra funcionarios, gobernadores, figuras del Poder Judicial y a naciones amigas o a sus representantes.

Por Redacción

Editor: Juan Pablo Fernández

