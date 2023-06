AMLO visitará Huauchinango; supervisará programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el municipio de Huauchinango para la supervisión y entrega de programas sociales, indicó el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



En entrevista, el mandatario poblano mencionó que platicará que con el presidente sobre otros temas como las nuevas inversiones en el sector automotriz y de autopartes para Puebla, de las cuales prefirió no dar detalles, pues dijo que el asentamiento de ellas depende de la confidencialidad de las mismas.



“Nos va a ir muy bien en Puebla (…) Acuérdense que la llegada de inversiones tiene que ver con todo el tema de confidencialidad, así es que en su momento se dará a conocer. Ayúdenme con ese tema, no puedo decir más”, expresó.



Y es que, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador mencionó el gobernador poblano le indicó que existe interés de empresas extranjeras de invertir en el estado, el cual consideró cuenta con una planta industrial que ha sido importante para el desarrollo económico, en referencia a Volkswagen.



“Él me ha dado a conocer que están por decidirse nuevas inversiones, sobre todo de la industria automotriz y de autopartes en Puebla y sí hay mucho interés de inversiones en Puebla”, destacó.



Asimismo, el presidente indicó que aeropuerto “Hermanos Serdán” es uno de los de mayor flujo de transporte de carga.



Hay que mencionar que esta será la tercera visita del presidente a la entidad en lo que va de la gestión de Céspedes Peregrina, pues en febrero se reunió con trabajadores de la Secretaría de Bienestar federal y hace un mes estuvo en los eventos conmemorativos de la Batalla del 5 de Mayo.



Además será la segunda ocasión en que asistirá a Huauchinango, la primera fue el 3 de octubre de 2021, para presentar el Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el Huracán Grace, sin embargo pobladores irrumpieron en la reunión para expresar sus inconformidades con el reparto de apoyos y levantamiento del censo de afectados.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal