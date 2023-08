Amozoc: Balean a mujer tras robo a supermercado

Una mujer murió y otra resultó herida junto con un hombre tras ser baleadas por unos sujetos que asaltaron un supermercado, en el municipio de Amozoc.



Por lo anterior, unos paramédicos se movilizaron anoche a la Gran Bodega ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.



En el lugar, estabilizaron en camilla a la mujer y al hombre para posteriormente trasladarlos a un hospital, donde hasta la mañana de este jueves permanecen internados.



Por su parte, los elementos de la Policía Municipal montaron un operativo en la zona. No obstante, no lograron localizar a los presuntos delincuentes, quienes habrían escapado a bordo de alguna unidad.



A su llegada, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias del levantamiento de cadáver de la víctima, de quien no se proporcionó su identidad.



Posteriormente, llevaron el cuerpo al anfiteatro para practicarle la necropsia y entregárselo a sus familiares.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal