Amplían plazo para cobrar Becas Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) amplió el plazo para cobrar los últimos dos pagos de 2021 a través de Bienestar Azteca.

El plazo vencía hoy 15 de diciembre pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se extiende al 23 de diciembre.

“Si eres de nuevo ingreso y no has integrado tu expediente para identificarte y recibir tu beca, no te preocupes, el periodo de atención se extiende hasta el 23 de diciembre de 2021”, informó la CNBBBJ.

Agregaron que los estudiantes de nuevo ingreso que no integren su expediente físico para el día 23 de diciembre de 2021, podrán agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez -a partir del 3 de enero de 2022- y serán atendidos en las oficinas de la CNBBBJ.

Se les atenderá en el periodo comprendido entre el 5 y el 31 de enero de 2022, para realizar el trámite y con ello cobrar la beca correspondiente a los últimos dos bimestres de 2021.

Será necesario acudir con los documentos establecidos en el esquema de atención en laoficina designada en el comprobante de cita.

Los alumnos de continuidad, es decir que ya recibían las becas, y que no han podido retirar sus apoyos, a partir del 23 de diciembre podrán agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez.

La SEP detalló que becarios de continuidad (previo ingreso) que presenten dificultad para acceder a la aplicación Bienestar Azteca serán atendidos en las oficinas de la CNBBBJ los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre para actualizar sus datos a través de una ficha de atención.

Aquí el comunicado íntegro:

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informa que la fecha marcada en el esquema de atención para que las y los estudiantes de nuevo ingreso completen su expediente físico y el proceso de identificación, se extiende hasta el próximo 23 de diciembre de 2021.

De esta manera, se amplía el periodo para atender los nuevos beneficiarios de la Beca Universal para Educación Media Superior Benito Juárez que, por diversas situaciones, no acudieron a las sedes asignadas para la integración de su expediente físico.

En este sentido, la titular de Educación, Delfina Gómez Álvarez, ha reconocido la ampliación en el número de los beneficiados de las diversas becas educativas, con lo que se busca garantizar que las y los alumnos no se queden sin estudiar por falta de recursos.

La CNBBBJ detalló que, para conocer el esquema de atención, la liquidadora y el medio por el que serán convocados, podrán acceder a la liga: https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/

Puntualizó que en los casos de nuevo ingreso al programa y en los trámites correspondientes a este beneficio en los que la o el becario sea menor de edad, será indispensable que acuda con su padre, madre o tutor a realizar el trámite.

Asimismo, las y los becarios de continuidad (previo ingreso), que presenten dificultad para acceder a la aplicación Bienestar Azteca, serán atendidos en las oficinas de la CNBBBJ los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre para actualizar sus datos a través de una ficha de atención.

Para ello, deberán asistir con la documentación establecida en su comprobante de cita y, a partir del jueves 23 de diciembre, agendar en el Sistema Mi Beca Benito Juárez.

Las y los estudiantes de nuevo ingreso que no integren su expediente físico para el día 23 de diciembre de 2021 podrán agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez, a partir del 3 de enero de 2022, https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/.

Lo anterior, a efecto de que sean atendidos en las oficinas de la CNBBBJ, en el periodo comprendido entre el 5 y el 31 de enero de 2022, para realizar el trámite y con ello cobrar la beca correspondiente a los últimos dos bimestres de 2021. Será necesario acudir con los documentos establecidos en el esquema de atención en la oficina designada en el comprobante de cita.

Quienes ya integraron su expediente físico deberán esperar de 15 a 20 días hábiles después de realizado el trámite para recibir un correo electrónico de la CNBBBJ, donde se confirma que pueden descargar la aplicación Bienestar Azteca, realizar su registro y cobrar las becas correspondientes.

Finalmente, en caso de no recibir el correo electrónico en el tiempo estipulado, deberán ingresar al Sistema Mi Beca Benito Juárez https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/ y mandar una solicitud especificando la situación en la que se encuentran, para dar continuidad al trámite.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: