Amplían Plazo para pago del control vehicular 2023

De acuerdo con la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda del Estado de Puebla, los derechos por los servicios de control vehicular deben pagarse durante los primeros tres meses del ejercicio fiscal; es decir, para 2023 el plazo para su pago venció el pasado viernes 31 de marzo.

Sin embargo, debido a la confianza brindada por los contribuyentes y para beneficiar la economía de un mayor número de familias poblanas, el gobierno presente de Sergio Salomón ha decidido ampliar el plazo para cumplir con los derechos de control vehicular y así obtener el apoyo del 100 por ciento en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta el último día hábil de abril (viernes 28).

Durante este mismo periodo, aquellos propietarios de vehículos de uso particular que no hayan realizado el canje de placas podrán completar el trámite y la retribución del control vehicular, tendrán el beneficio de no pagar la tenencia 2023.

Después de esa fecha, quienes no estén al corriente en sus obligaciones vehiculares deberán pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los términos previstos en la legislación fiscal del Estado:

● En el caso de vehículos nuevos y usados de uno a nueve años de antigüedad, la cantidad a pagar se determinará en función del valor total del vehículo, pudiendo representar desde el 3 por ciento y hasta el 19.1 por ciento de dicho valor.

● Los vehículos usados de 10 o más años de antigüedad, pagarán una cuota fija según el tipo de vehículo, la cual puede ir desde 200 pesos, para el caso de motocicletas, y hasta 770 pesos para el caso de vehículos de más de seis cilindros.

