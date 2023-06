Ana Gabriela Guevara demerita éxitos de los mexicanos en Juegos Centroamericanos

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade) se encuentra envuelta en una nueva polémica al demeritar el éxito de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Guevara aceptó que la delegación mexicana está dando un buen papel en las competencias, pese a esto, resaltó que es una “competencia de relleno” y “no hay exigencia”.

“México va muy bien en número de medallas. Sabemos que lo que cuentan son los oros, en plata vamos muy arriba de Colombia eso podría ser un factor para México, pero no hay exigencia por ganar, es de competencia de fogueo y de relleno para algunos“, comentó Guevara.

Las hermanas Oliver, Mayran y Mayan, cierran con broche de oro la participación de 🇲🇽 en pentatlón moderno 🤺🏊🏻‍♀️🏇🔫🏃🏼‍♀️al conseguir la quinta y última medalla de la disciplina. 🥇🥇👏



¡Muchas felicidades! Lo hicieron como las grandes atletas que son. 👌#MéxicoEnSanSalvador pic.twitter.com/2c38Cr61rB — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 28, 2023

La directora de la Conade advirtió que las medallas ganadas no serán tomadas en cuenta para la tabulación de las becas ordinarias.

“Los Centroamericanos culminarán en el 9 de julio y los Panamericanos son en octubre, entonces hacer un reacomodo de becas para luego hacer un cortadero en unos meses iba a ser un atropello total, así que para que no hagan especulaciones de que si merecen o no con sus medallas, pues no están considerados estos resultados en los tabuladores”, señaló Guevara.

La delgación mexicana hasta este miércoles por la noche, lidereaba el medallero con un total de 136 preseas con 52 oros, 47 platas y 37 bronces.

¡Aquí está el medallero actualizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe! Sigue de cerca la competencia. 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/UpmC31kqqH — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 29, 2023

