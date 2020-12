Analiza gobierno de México cerrar acceso a vuelos británicos

Por Redacción

Sin querer generar alarma y sin actuar políticamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, analizan si cerrarán el acceso a vuelos provenientes de Reino Unido, donde ha sido decretada una nueva cepa de COVID-19.

Será esta noche, en su reunión con las autoridades sanitarias para tratar asuntos respecto a la pandemia, cuando se tome la decisión. Ello fue acordado en su junta de seguridad matutina, donde se tocó el tema.

Consultado sobre el cierre del espacio aéreo de varios países europeos a los vuelos de Reino Unido, López Obrador mencionó que es tema que también será definido este lunes, y si es necesario la Secretaría de Salud tomará la decisión.

Sin embargo dijo que no se debe tratar el tema de manera política.

“Se dio este asunto en el reino unido de una nueva variante del Covid, una nueva sepa, hoy en la mañana veíamos con los medidos eso (..) y se empezaron a tomar medidas en algunos medidas, los especialistas dicen que hay que esperar que se haga el análisis, no actuar políticamente, sin tener elementos técnicos de quienes saben, de los expertos porque si depende de los políticos pues ¨entonces es: ¨entonces es “haber hay está variante de Covid de Inglaterra, ya salió en los medios y sus países están cerrando sus aeropuertos no quieren vuelo de Reino Unido, Vamos a hacer nosotros lo mismo¨. No, no es así, para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas, para no producir alarma y que no tenga sentido”.

Agregó que “no se debe de actuar en estos casos políticamente, pero hoy se analiza el caso, si lo amerita ya se van a tomar decisiones pero corresponde a la Secretaría de Salud”, enfatizó.

