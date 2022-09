Analizan en UDLAP situación del agua en México

México enfrenta una crisis de agua, no solo por su poca disponibilidad en ciertas zonas del país, por la deficiencia de servicios o calidad, sino por su sobre explotación, se lleva una gerencia inapropiada, hay un incremento de costos para su bombeo y extracción, entre otras cosas explicadas por el Dr. Carlos Díaz, profesor investigador del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA), durante el Coloquio de Seguridad Hídrica de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

La Cátedra UNESCO – UDLAP en Riesgos Hidrometeorológicos organizó un coloquio para dar un espacio a expertos, representantes de asociaciones nacionales, estudiantes de Ingeniería Civil y del Doctorado en Ciencias del Agua de la Universidad de las Américas Puebla, de discutir ideas sobre la actualidad del agua, realizar un taller de evaluación estructural de pavimentos, así como una práctica y ejercicios de evaluación de estructuras de pavimentos; actividades que también sirvieron para hacer un homenaje al Dr. Polioptro Martínez, catedrático del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la propia institución, fallecido hace algunos meses.

Parte del programa del coloquio incluyó una ponencia por el Dr. Carlos Díaz, en la cual expuso que México se encuentra ante una situación crítica en temas del agua, como todo el planeta. Por un lado, está la explotación intensiva de un sistema acuífero, lo cual provoca la desaparición de manantiales, la reducción del flujo o del caudal base en los ríos, el hundimiento de suelos, entre otros. Un ejemplo es el “número de acuíferos sobre explotados a nivel nacional, en 1975 había solo 32 y su evolución ha llegado hasta 115 reconocidos oficialmente”, agregó.

También se tiene la contrariedad del desabasto, en parte por no llevar una gerencia apropiada, comentó el catedrático del IITCA. México cuenta con 51 ríos principales donde fluye el 87% del escurrimiento acuífero anual, encontrándose en el 65% del territorio, pero se desconoce la existencia de aproximadamente 5 mil presas, 180 de ellas son llamadas grandes concentrando el 82% del almacenamiento. “Si no sabemos cuántas hay, menos vamos a saber gestionarlas adecuadamente, (incluso) me tocó participar en un estudio donde revisamos esta información, hay sistemas de presas que se reportaban dañadas y no ha habido una inversión que recupere estos años”.

El incremento del consumo energético para su bombeo es otra de las problemáticas declaradas por el Dr. Díaz, pues en 2006 para sacar un metro cúbico de agua a la superficie se invirtió un 239% más de energía que en 1968. Asimismo, mencionó el detalle de la repartición, donde el consumo del agua total es casi un 76% para la agricultura, un 4% a la producción de energía eléctrica, el mismo número para la industria autoabastecida y un 15% al abastecimiento público, aproximadamente.

Otro de los puntos interesantes en la ponencia fue el gran porcentaje destinado al uso industrial, pues al menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México hay demasiadas empresas y su consumo es muy alto. “Entonces estamos abasteciendo a esa industria con un agua que nos cuesta muy caro a todos los mexicanos, que lo pagamos con nuestros impuestos, entonces eso es un dato interesante que se puede discutir mucho”, finalizó el Dr. Carlos Díaz.

