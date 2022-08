Andrés Guardado dirá adiós al Tri después del Mundial

Andrés Guardado anunció que su participación con la Selección Mexicana en Qatar 2022, será la última vez que vista la playera del Tri.

Cerrando así su trayectoria en selección disputando su quinta Copa del Mundo, luego de haber debutado en el Mundial de Alemania 2006.

“Juego el Mundial y mi participación en selección se acaba, es mi último sueño. Es la última oportunidad para conseguir algo para la selección”, dijo en entrevista para Rondo Magazine.

“(Quiero) irme de la selección y poder conseguir ese último escalón que siempre se nos ha atragantado, por eso me mantengo en forma, por eso me mantengo en la liga española. No quiero ir y cubrir una estadística, quiero ir y ser parte importante”, agregó.

El canterano rojinegro debutó en Mundiales contra Argentina en los Octavos de Final del Mundial de 2006, cuando el Tri era dirigido por Ricardo La Volpe.

Posteriormente logró acudir a las Copas del Mundo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por otra parte, el jugador del Betis comparó la situación actual de la selección, con lo ocurrido con la selección que ganó el oro en Londres 2012.

“Vamos a demostrar que todo lo que se habla, se consigue. Pongo de ejemplo las Olimpiadas de 2012 de Londres. Todo era negativo, todo era decir que iban a hacer el ridículo y al final ganan”, señaló.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos