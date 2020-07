Ante feminicidios, Regina Orozco dice que AMLO no es dios

Por Javier Garzón

Susana Zabaleta y Regina Orozco no niegan lo difícil que ha sido sobrellevar la cuarentena: la primera con un hijo adolescente y cinco perritos, mientras que la segunda con 12 canes que hacen de las suyas en casa.

La soprano de 56 años aceptó que aunque apoya a la 4T, debe reconocer que el presidente no ha respondido correctamente en torno al tema de la violencia que viven las mujeres en México y más en estos meses de encierro.

“Yo sí he sido una mujer violentada y he sido una mujer violenta. Nosotras también tenemos otros datos. No es dios mi presidente, sí la regó. Busquen ayuda, sigan a todos estos grupos donde puedan ayudarles a encontrar herramientas para poder tener fuerza, para poder dejar a estas personas (agresores). Que nos disculpe Bárbara de Regil, pero no es así. Hablen al 911”, afirmó.

“¡Andan Sueltas!” se presentará el próximo 8 de agosto por Me Show, una nueva plataforma digital de espectáculos en vivo que estará disponible para que miles de personas de distintas latitudes puedan acceder simultáneamente. Regina Orozco y Susana Zabaleta serán las que den banderazo de salida a la plataforma, acompañadas por el arpista Celso Duarte y el pianista Baldomero Jiménez.

Con información de El Universal