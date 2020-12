¡Ante la Adversidad siempre hay una Buena Oportunidad!

Desde que tengo uso de razón, mis abuelos decían una frase que se la he escuchado a mis papás, a los papás de mis amigos, a mis amigos y creo que a todo mundo cuando les pregunto “cómo les va en la vida”.

Sí, acertaste, la frase es ¡La situación está muy difícil!.

(En muchos casos con frases más retoricas de uso popular, que no quiero mencionar por el momento, pero como liberan presión cuando se dicen. Y no es para menos.).

Esta dichosa frase la dicen ricos, pobres, grandes y no tan grandes, empresarios de todos los niveles, nacionales y extranjeros, hombre y mujeres, etc. En verdad que en todos lados se cuecen habas.

En plena pandemia y durante todo el año 2020 de seguro la has escuchado frecuentemente. En este año han pasado muchos cambios muy drásticos y muchos acontecimientos que sin duda nos han dejado marcados a todos. La mayoría de la gente se está enfrentando a un lado muy obscuro que no conocía.

Pero este escrito no es para deprimirte, querido lector, sino para darte una opinión diferente de una amiga a quien le hice la misma pregunta y me contesto -¡Gracias a Dios muy bien!- Ya te imaginaras mi sorpresa ante tan positiva respuesta, por lo cual, le pedí que por favor me siguiera platicando.

Ella me comentó que la habían despedido de su trabajo, pero con su liquidación montó un pequeño estudio de diseño gráfico en su casa y ahora vende muy bien sus servicios por internet.

Curiosamente a la semana otro amigo me platicó que había estado muy enfermo de Covid -19 pero que gracias a Dios la había librado, por lo cual estaba muy agradecido de estar vivo.

Más tarde, otra amiga me dijo que le habían pedido matrimonio y que se casaría antes de que terminara el año. Y así paso hace unos días, todos los invitados acompañamos a los novios en su boda a través de una plataforma en línea.

Y así comenzó una racha de buenas noticias que se cruzaban en mi camino, o quizás fue que puse más atención en las cosas buenas que estaban pasando a mi alrededor y que no las veía antes. La nube negra que cubría mi horizonte se empezó a despejar y poco a poco se desvaneció. Parece como cuento de hadas, pero no le es.

Después leyendo un artículo empresarial de una revista que me encontré de hace 10 años, leí una líneas que me siguieron motivando, las cuales te quiero compartir a continuación.

-Un día se juntaron varios amigos que tienen pequeños y medianos negocios. Entre ellos comentaban lo difícil de la situación económica que atravesaba el país en ese momento. Todos hablaban de sus problemas pero curiosamente todos concluían que “Trabajando, lo peor que te puede pasar, en el peor de los escenarios, es que te vaya bien”. Y de repente, me vino a la mente una frase que me dijo mi psicóloga alguna vez en terapia: “Nada en tu porvenir es casualidad, hay que actuar, hay que amarse a uno mismo”.

Siguiendo con la lectura de los empresarios mencionaban lo siguiente: -Con la actitud adecuada, la motivación suficiente y un plan de acciones propuestas y ejecutadas con disciplina y constancia, cualquier negocio florece y permite que mientras la situación esté difícil para todos, la nuestra esté “menos difícil”, “normal”, o inclusive “extraordinaria”-.

Por esta razón y estribando en lo anterior, te escribo estas líneas para decirte algo que siempre me ha motivado en tiempos difíciles. Y es que nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti.

En estos momentos que todo parece obscuro siempre hay una luz que te iluminara, y eso yo lo llamo amor propio. Hoy más que nunca amate, valórate, empodérate, auto reconócete, apapáchate y da gracias por todo lo bueno que tienes en esta vida, mucho o poco, es tuyo.

Esta etapa que estamos viviendo (etapa al fin y al cabo, entiéndase que tiene un principio y un final) es de gran aprendizaje y a lo mejor es momento de entender que las oportunidades están ahí en nuestra vida a pesar de los malos momentos. Simplemente esperando a que actuemos. Todo depende de cómo veas la vida, con los lentes obscuros o con los lentes de tu color favorito.

Ante la adversidad, siempre será mejor tener una mente positiva que te de nuevas ideas y no una negativa que te sabotee.

Si te das cuenta de todo el valor y amor propio que te mereces, quizás te des cuenta que aquí y ahora tenemos esa oportunidad que nos de lo que queremos. Recuerda que el universo es como el genio de la lámpara de Aladino, si le pides cosas positivas te las dará y si pides cosas negativas igualmente lo hará.

Nada es fácil en esta vida, pero con trabajo, disciplina, pasión, salud y amor propio, todo sin duda, se puede lograr.

Gracias querido lector por acompañarme siempre en este espacio y te deseo un año 2021 lleno de bendiciones.

Vive feliz y contento, Aquí y Ahora.

Soy Emerson Mejía López.

Escríbeme: emerson_publicidad@yahoo.com.mx