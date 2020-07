Anuncia Bon Jovi fecha de lanzamiento para su nuevo álbum

Por Redacción

A principios de año, Bon Jovi anunciarían estar trabajando en un nuevo álbum de estudio, del cual se acaba de revelar una nueva fecha para su lanzamiento luego de haber sido pospuesto de su fecha original en mayo.

“Bon Jovi 2020” será el nuevo material original de la agrupación desde el álbum “This House Is Not For Sale”, lanzado en 2016. De acuerdo a un comunicado de prensa, este nuevo álbum será “un trabajo completo con un aliento nuevo y canciones profundas, titulado por un desafiante e importante año de elecciones”.

Sin embargo, el líder de la banda, Jon Bon Jovi, al igual que el resto del mundo se encontraría ante dos sucesos que causarían un impacto de alcance global: La pandemia del Covid-19 que pausaría actividades de entretenimiento y comerciales en todo el mundo y la muerte de George Floyd, la cual levantaría una acalorada discusión en los medios sobre la igualdad racial.

Esto le llevaría a grabar dos temas adicionales: “American Reckoning”, y la recientemente realizada “Do What You Can”. Ambas canciones seguirían a “Limitless”, primer single del álbum.

“Bon Jovi 2020” será lanzado el próximo 2 de octubre, con un total de diez temas originales. La banda se vio forzada a cancelar las presentaciones programadas a partir de junio, las cuales en su mayoría, contarían con Bryan Adams como numero de apertura.

