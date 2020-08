Anuncia DC su nuevo proyecto de “Injustice”

Por Redacción

DC anunció que el escritor de historietas de “Injustice: Gods Among Us”, Tom Taylor, regresaría al universo en el que ayudó a convertirse en uno de los cómics favoritos de DC de la última década en una nueva historia llamada “Injustice: Year Zero”.

“Injustice: Year Zero” cuenta la historia de las circunstancias que llevaron a los eventos del videojuego y el cómic “Injusice: Gods Among Us”. La serie de cómics se lanzará como exclusiva digital, y las primeras tres entregas están disponibles hoy en ComiXology, Amazon y otros libreros digitales que venden cómics.

La serie es digital primero, se publica dos veces al mes ( después del lanzamiento de 3 números se pueden agrupar por una tarifa con descuento de $2.49 dólares en ComiXology en este momento.

Según una descripción oficial de DC, la historia de la recuela de Taylor en “Injustice: Year Zero”, “Fall of the Old Gods”, enfoca la acción en torno a la Justice League y el descubrimiento de cómo sus predecesores lucharon encubiertamente en la Segunda Guerra Mundial para derribar un tirano, con Joker encontrando la manera de controlar a los héroes de DC, usa su influencia para sabotear a la JL y la JSA desde dentro.

Te recomendamos

Con información de Tónica