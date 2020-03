Anuncia IMER nueva programación por COVID-19

Por Redacción

Con la finalidad de apoyar a la población que por su condición tiene que permanecer en sus hogares ante la emergencia del COVID-19, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) transmitirá nueva programación.

Los cambios se realizan en apoyo a la instrucción del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, respecto a que todas las instituciones del sector educativo deben hacer un esfuerzo para apoyar el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como a las familias en general, que ante la emergencia del COVID-19 están en sus hogares como medida de prevención.

Por ello, durante el periodo de suspensión de clases, el IMER a través de sus estaciones radiofónicas transmitirá dos programas dirigidos a las niñas y los niños de lunes a viernes.

El primero, a partir de hoy 23 de marzo, de las 11:00 a las 11:30 horas, denominado La Pandilla te acompaña. El segundo denominado Reto Viral, a partir del día 25 de marzo, de las 11:30 a las 12:00 horas.

Ambos programas se transmitirán a través de las emisoras Horizonte en el 107.9 de FM; La B Grande de México en el 1220 de AM; Radio 710 en el 710 de AM; Tropicalísima en el 1350 de AM en la Ciudad de México, y a través de las emisoras del IMER en Comitán, Chiapa de Corzo y Cacahoatán en Chiapas; Mérida, Yucatán; Salina Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tijuana, Baja California; Cananea, Sonora; Ciudad Acuña, Coahuila; y Ciudad Juárez, Chihuahua; así como en la señal por Internet de cada una de ellas.

Asimismo, con la finalidad de incentivar el diálogo social y el debate, a partir de hoy se transmitirá el programa Yo Opino con temas de interés público, de las 17:00 a las 18:00 horas.

La transmisión de este programa será a través de las emisoras La B Grande de México en el 1220 de AM; Radio 710 en el 710 de AM; Tropicalísima en el 1350 de AM en la Ciudad de México, y a través de las emisoras del instituto en Comitán, Chiapa de Corzo y Cacahoatán en Chiapas; Mérida, Yucatán; Salina Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tijuana, Baja California; Cananea, Sonora; Ciudad Acuña, Coahuila; y Ciudad Juárez, Chihuahua; así como en la señal por Internet de cada una de ellas.

Adicionalmente, el Sistema Nacional de Noticiarios contará todos los días con un experto de las autoridades de salud, para contestar dudas y asesorar a las audiencias sobre la emergencia del COVID-19.

