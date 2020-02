Anuncia Segom operativos contra el cobro de derecho de piso a sexoservidoras

Por Sara Solís

Tras recibir llamadas anónimas donde se denuncia el cobro de derecho de piso a trabajadoras sexuales en el centro de la ciudad, la Secretaría de Gobernación municipal iniciará con operativos para sancionar abusos por parte de comerciantes informales.

Fue René Sánchez Galindo, titular de la dependencia, quien informó que no se discriminará a las mujeres que trabajan en este oficio, sin embargo, dijo que si las encuentran trabajado infraganti serán remitidas al Ministerio Público como lo establece el Código Reglamentario Municipal (COREMUN).

Agregó que será la próxima semana cuando se celebre una reunión con integrantes del sector empresarial para atender las demandas del sector sobre el trabajo sexual en el centro histórico, también descartó una zona de tolerancia para ejercer el sexoservicio en la capital.

Recordó que hasta el momento no se tiene un censo de personas que se dedican a trabajar en este oficio, no obstante, vigilarán que no haya trata de personas y que las mujeres que se emplean ofreciendo servicios sexuales lo hagan por voluntad propia.

René Sánchez afirmó que este tema lo han estado revisando y es importante que las mujeres denuncien ante las instancias adecuadas cualquier irregularidad o abuso del que sean víctimas.

