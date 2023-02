Anuncian aumento salarial a Policía Auxiliar y renovación de patrullas

Erika Guzmán Granados, directora general de la corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, anunció el aumento de 10 por ciento al salario base y de 12 por ciento en prestaciones a elementos auxiliares, similar al que se otorgó a uniformados de la Policía Estatal.



En el marco del XX aniversario de la creación de la corporación, cuya dirección asumió hace tres semanas, la funcionaria indicó que el aumento fue avalado por la Junta de Gobierno de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a cuyo titular Daniel Iván Cruz Luna agradeció su apoyo.



Asimismo, dijo que inició el proceso correspondiente para la adquisición y entrega de uniformes, la renovación de armamento y del parque vehicular de la agrupación.



Aseguró que se fortalecerá el proceso de reclutamiento para contar con los mejores perfiles para el servicio.



Sin embargo, no se precisó cuándo se verá reflejado en nómina dichos aumentos, ni si serán retroactivos al 1 de enero, como ocurrió en caso de los policías estatales.



Por su parte, el secretario estatal de Seguridad Pública dijo que cuando visitó por primera vez las instalaciones de la Policía Auxiliar, en abril del año pasado, se comprometió a mejorar las condiciones de los uniformados, no obstante mencionó que no fue posible hacerlas de manera inmediata por cuestiones de “planeación”.



Fue el pasado 21 de febrero, cuando elementos de la Policía Auxiliar de las delegaciones de Texmelucan, Oriental, Tehuacán, Tepeaca y la zona metropolitana de Puebla se manifestaron para exigir un aumento salarial del 75 por cierto, pues acusaron que desde hace seis años reciben 233 pesos por un turno de 12 horas.



Otra de sus peticiones fue servicio médico digno, pues señalaron que las instalaciones del Hospital de la Policía Auxiliar no tiene las condiciones para brindar una atención médica de calidad, por lo que solicitaron ser afiliados al ISSSTEP.



La protesta se dio un día después de que el Gobierno del Estado anunció incrementos salariales a elementos de la Policía Estatal, como parte del plan estratégico “Paz, Seguridad y Justicia por Puebla”.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal