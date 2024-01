Anuncian marcha por la desaparición de Guillermo Raúl López

A 15 días de la desaparición de Guillermo Raúl López, su hermana Karla pidió que se aceleren las investigaciones y anunció una marcha para el próximo domingo 14 de enero en Analco, ya que el único avance que hay de su paradero es un video de la motocicleta que sale de Amozoc hacia Periférico, sin tener la certeza de que sea él la persona que la conduce.



En entrevista, Karla López lamentó que en el proceso de búsqueda que ha sido desgastante para su familia y ella, las autoridades municipales de Amozoc la revictimicen al querer deslindarse de que fue el municipio donde desapareció Guillermo.



También acusó que el personal del ayuntamiento ha dado información falsa en sus declaraciones públicas, al decir que su hermano se dedicaba a la venta de celulares y computadoras, cuando es profesionista y sólo buscaba vender su equipo de cómputo en Facebook.



En este sentido, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya llevó a cabo un cateo en el domicilio de Ulises, el amigo al que vió por última vez y a quien le iba a vender su computadora, sin embargo, fue ahí donde su familia perdió contacto con él.



En el cateo encontraron celulares y computadoras, pero al declarar ante las autoridades, Ulises no llevó su celular, por lo que Karla cuestionó la investigación que se lleva a cabo en torno a la desaparición de su hermano.



“Yo me siento mal al dormir, al comer, cuando no sé si mi hermano tiene hambre, y lo tengo que hacer para seguir viniendo a buscar a mi hermano, de verdad toda mi familia nos tenemos que ir a dormir con esa angustia”, declaró.



Karla pidió piedad para su hermano a las personas que sepan de su paradero y compartió que ella y su familia han tomado la decisión de una vez que aparezca su hermano, irse del estado y dar de baja sus redes sociales sin tomar represalias en contra de los responsables de la desaparición de Guillermo.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal