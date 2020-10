Entregan apoyos a artesanos del zócalo de San Pedro Cholula

Por Redacción

El gobierno de San Pedro Cholula entregó 46 apoyos económicos a comerciantes y artesanos de la zona de las carretas del zócalo de la ciudad, esto como medida ante la poca actividad económica por la pandemia de Covid-19.

“Estoy en el entendido de que con esto no les vamos a resolver la vida, no; pero lo que sí quiero que entiendan es que este gobierno sigue siendo un gobierno sensible, sigue siendo un gobierno humano”, manifestó el edil Luis Alberto Arriaga Lila.

En el evento, Arriaga Lila llamó a no bajar la guardia con las medidas sanitarias preventivas, pues si se continúa con la correcta implementación se evitará un brote en la demarcación que impida nuevamente la suspensión de actividades.

“Ustedes son el corazón de San Pedro Cholula. Dentro de esta trinchera puedo ayudar a la gente, y eso es lo que hacemos todos los días, desde el primer día, desde el primer minuto en que ocupó el puesto de presidente municipal”, finalizó.

Te recomendamos