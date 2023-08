¡Aprovecha! Habrá esterilización gratuita para perros y gatos en Atlixco

A fin de fomentar la tutoría responsable, el Ayuntamiento de Atlixco que encabeza Ariadna Ayala, suma esfuerzos con la asociación civil, Cuacolandia para llevar a cabo una campaña masiva de esterilización gratuita para perros y gatos el próximo 12 y 13 de agosto en el santuario de esta organización que se dedica al rescate de caballos.

Al respecto, la presidenta municipal resaltó que desde el inicio de su administración se ha integrado a la estrategia nacional de no al maltrato animal, impulsando diversas acciones que fomentan el amor y respeto a la vida; “de 2021 a la fecha, llevamos más de 10 mil esterilizaciones en todo el municipio, con apoyo y participación de la ciudadanía, desarrollamos pláticas de concientización en colonias y juntas auxiliares, además de fomentar el amor, cuidado y respeto por la vida animal a través de la obra de teatro “Perro Callejero” en instituciones educativas, trabajo que abona a la prevención del delito y refuerza la cohesión social a partir de la humanización”, acotó Ariadna Ayala.

Por su parte, Elena Larrea fundadora de la Asociación de Rescate Cuacolandia, reconoció la labor de la munícipe a favor del Bienestar Animal, asimismo, destacó que su fundación trabaja en el mismo sentido pero a favor de equinos que han sufrido maltrato, hasta la fecha ha dado refugio y atención a más de 250 especies en el municipio y ahora, une esfuerzos para trabajar de manera coordinada con la autoridad municipal en este proyecto que permitirá prevenir una problemática mayor.

Únete y se un tutor responsable, recuerda que debes considerar lo siguiente al acudir a esterilizar a tu perro o gatito:

• Ayuno de 8 horas mínimo, no agua, no alimento.

• Perros sanos, en lo posible sin pulgas ni garrapatas.

• Las hembras no deben ir en celo ni lactando.

• Deben tener un buen peso, sin desnutrición.

• Llevar una manta para la recuperación de la mascota.

• Los gatos deben ir en jaula transportadora o bolsa.

• Los perros deben ir con correa.

• Llevar bolsa para recoger heces fecales.

