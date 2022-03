Aprueban “Ley Chancla”; prohibirán castigos corporales

La “Ley Chancla” ya es una realidad en Puebla. Este jueves, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas para prohibir que padres de familia, tutores y profesores apliquen castigos corporales a menores de edad.



En sesión ordinaria, los diputados locales avalaron diversas modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de evitar que los golpes sean utilizados como métodos correctivos o disciplinarios.



La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia –impulsora de la iniciativa– señaló que las reformas no buscan restringir el derecho que tienen las madres y padres de familia a educar a sus hijas e hijos.



En ese sentido, indicó que el objetivo principal es garantizar que las niñas, niños y adolescentes no reciban tratos crueles o humillantes por parte de las personas que los tienen a su cuidado.



Como ejemplo, recordó el caso de la niña Yatziri de siete años de edad, quien falleció en diciembre del 2020 a consecuencia de múltiples heridas de gravedad que le ocasionaron sus padres.



Rodríguez Della Vecchia sentenció que los derechos de la niñez poblana deben estar protegidos en el núcleo familiar y escolar, por lo que los actos de violencia no deben ser normalizados.



“Aspiramos a una vida mejor para niñas, niños y adolescentes, sin violencia, y no que se vea como algo normal violentarlos. Y menos en un momento en donde en pandemia hemos visto tanta violencia”, comentó.



La panista reiteró que las modificaciones corresponden a una homologación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues el Congreso de la Unión avaló la “Ley Chancla” –denominada así por la prensa– en febrero del 2021.



Las reformas definen como castigo corporal o físico a “todo aquel acto en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, como empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas”.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

