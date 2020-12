Apuñalan a expareja de la madre de Neymar en Cancún

Tiago Ramos, quien fuera novio de la madre de Neymar, futbolista del París Saint Germain, acusó en sus redes sociales que fue apuñalado en su estancia en Cancún.

En un video subido a Instagram, se ve a Ramos con el cuello ensangrentado, quejándose de la sucedido, diciendo que se va de México, pero que volverá… “Llegué al restaurante y pedí un plato de carne, no sé qué pasó, no hice nada, pero no me dejaron quedarme. Me golpearon entre dos y me apuñalaron por la espalda. Esto no quedará así. Tengo el número de los que hicieron esto y me voy de México. Pero volveré“.

Todo parece se derivó, de no querer usar un cubra bocas. Los diarios brasileños dan más detalles acerca de esto y tiene que ver con la presencia de la madre del astro brasileño. Según el diario Extra Globo, Ramos fua abandonado en Cancún por Nadine Goncalves: “Apenas se reanudaron y la cita de Nadine Gonçalves y Tiago Ramos había terminado.

Con información de El Universal