“Aquí hay feminicidios pero no impunidad”, refuta Barbosa datos de titular CONAVIM

Por Alejandra Olivera

En Puebla no hay impunidad, reiteró el gobernador Miguel Barbosa Huerta al rechazar que solo el 5% de los feminicidios ocurridos en la entidad se judicializan y apenas 1% de los casos obtienen una sentencia, como manifestó la titular de la CONAVIM, María Fabiola Alanís Sámano.

Durante la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la funcionaria federal citó dichos datos para pedir al mandatario realizar una mesa de justicia conjunta para abrir los casos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres para su análisis y resolución jurídica.

Sin embargo, Barbosa Huerta señaló que de los 38 feminicidios que han ocurrido en la entidad en lo que va del año, el 80 por ciento se han resuelto y aseveró que por cada acción violenta contra mujeres hay un presunto responsable en la cárcel.

“Aquí en Puebla no hay impunidad, si hay casos de feminicidios, pero no hay impunidad (…) no sé quién le dio esos datos malintencionados, la engañaron, son datos que se pueden corroborar en el Sistema Nacional del Consejo de Seguridad Pública y ahí está el fiscal y el presidente del Tribunal”, expresó.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo estatal pidió mayor interés de la Federación en asuntos de seguridad pública en Puebla, por lo que se dijo dispuesto a trabajar de manera conjunta, ya que hasta ahora en nada lo ha ayudado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Alfonso Durazo Montaño.

Además, señaló que al inicio de su gestión Puebla era el quinto estado con mayor incidencia delictiva, pero actualmente ocupa el lugar 23, pues los delitos de alto impacto han disminuido.

