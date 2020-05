Aquí te decimos cómo puedes ver a tus contactos ocultos de WhatsApp

¿Cuántas veces no has registrado a un contacto para mandarle WhatsApp y cuándo lo buscas en la aplicación no aparece? Por lo que es necesario saber un pequeño y simple truco de la aplicación.

En ocasiones se nos olvida que agregamos a una persona y cuando queremos chatear con él no sabemos como lo registramos o lo guardamos por lo que saber buscar y limpiar los chats es importante.

Al momento de agregar a una persona tienes que ir a la opción de contactos, esto se logra seleccionando opciones que se encuentra en la parte superior derecha y luego seleccionas “actualizar” para que WhatsApp busqué entre tus contactos personas que estén registradas en la aplicación.

Luego de esto, buscas al contacto que recién agregaste y le mandas un mensaje para que no pierdas tiempo al buscarlo de nuevo.

Si el contacto que agregaste no aparece en la lista de contactos de WhatsApp este no está registrado en la plataforma por lo que no le podrás envíar un mensaje vía WhatsApp hasta que tu conocido se cree una cuenta.

Puedes invitar ese contacto a que se una a WhatsApp a través de un link que le llega a su teléfono vía sms con el que puede descargar la App.

Con información de Unocero